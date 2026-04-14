مدينة السادات تشهد توسعًا مصرفيًا جديدًا لدعم النشاط الصناعي واللوجستي

تشهد مدينة السادات بمحافظة المنوفية افتتاح فرع مصرفي جديد في موقع استراتيجي يعزز من الخدمات المالية المقدمة للقطاعين الصناعي والتجاري، في خطوة تعكس التوسع داخل المناطق ذات الكثافة الإنتاجية المرتفعة. ويأتي التوسع في ظل ما تمثله المدينة من مركز صناعي ولوجستي بارز، مدعوم بقربها من القاهرة والإسكندرية، بما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار ونمو الأعمال.

ويستهدف الفرع الجديد دعم الشركات العاملة بالمدينة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توفير حلول تمويلية وخدمات مصرفية متنوعة تلبي احتياجات العاملين والكيانات الإنتاجية، بما يعزز جهود الشمول المالي ودعم التنمية الاقتصادية في المحاور الصناعية.

ويواكب التوسع تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، تشمل الخدمات التقليدية والحلول الرقمية، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتيسير المعاملات المالية داخل المنطقة.

ويأتي افتتاح الفرع في إطار توجه أوسع لتعزيز الانتشار الجغرافي في مناطق النمو، بما يدعم خطط الدولة للتنمية الصناعية وزيادة معدلات التشغيل.

ويصل بذلك عدد فروع البنك إلى 74 فرعًا على مستوى الجمهورية، ضمن استراتيجية بنك أبوظبي الأول مصر للتوسع المدروس بالتنسيق مع الجهات المعنية ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.