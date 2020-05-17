بشرة خير.. تعرف على سبب انخفاض إصابات كورونا في أوروبا.. فيديو

انتشر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عدة بلاد وبلغ ذروته ثم بدأ في الانحسار تلقائيا، ورغم إتباع عدة بلاد للإجراءات الوقائية والاحترازية إلا أن فسر العلماء سبب انحسار الفيروس والذي يرجع إلى عامل الطقس.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن حلول فصل الربيع في عدة بلاد والطقس المشمس بشكل نسبي، يعد سببا لانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل كبير في عدة بلاد ومنهم المملكة المتحدة.









وكانت قد أشارت العديد من الدراسات إلى أن (فيتامين د) له دور كبير في حماية الناس من الإصابة بالفيروس لما له من دور في تقوية المناعة، باعتبار أن أشعة الشمس واحدة من أفضل مصادر الفيتامينات.





وقارن باحثون من جامعة إيست أنجليا متوسط (فيتامين د) في أجساد موتى فيروس كورونا والمصابين والأصحاء، ووجدوا علاقة بين انخفاض مستوى (فيتامين د) وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات.









وكان شهر أبريل الماضي واحدا من أكثر الشهور المشمسة حيث تعرض البريطانيون على مدار الشهر الماضي إلى 224.5 ساعة من أشعة الشمس، وهي أعلى معدل لاشعة الشمس في شهر أبريل منذ عام 2011، حيث تعرضوا حينها لـ 211.9 ساعة فقط.



