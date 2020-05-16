تحذيرات طبية من مضاعفات صحية للمتعافين من كورونا .. تفاصيل

رغم الحديث عن الاتجاه نحو تصنيع عقار يساهم فى علاج المصابين بفيروس كورونا، وكذلك عن التعافى منه، إلا أن خبراء أكدوا أن الشفاء من الفيروس، سواء أكان عن طريق العقار، أو العلاج عن طريق الاجراءات الاحترازية التى يتم اتباعها الآن، لا يكون بشكل نهائى، حيث من الممكن أن تظهر أعراض أخرى على المتعافين منه، على المدى الطويل، وذلك حسبما نشرت صحيفة ميرور البريطانية.





بحسب الصحيفة، كشف مسعفون صينيون أن المرضى الذين يتعافون من فيروس كورونا التاجي يمكن أن يعانون من العديد من المشاكل الصحية طويلة المدى.

قالت الصحيفة فى تقرير لها، أن لجنة الصحة الوطنية الصينية أصدرت مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية ، ونصحت الأطباء بعدد من الاجراءات لتفادى الآثار طويلة المدى للفيروس.





وتقول اللجنة أن بعض المرضى الذين نجوا من فيروس كورونا يستمرون في طلب علاج لتلف الرئة والقلب ، بينما قد يعاني آخرون من مشاكل في الحركة بسبب فقدان العضلات أو الاضطرابات النفسية.

أوضح التقرير ان مضاعفات قد تظهر على المدى الطويل على المتعافين من الفيروس ومنها ما يتعلق بالقلب التى قد تصل إلى حد الاصابة بالذبحة الصدرية، وهو الأمر الذى يعنى حاجتهم إلى رعاية طبية مستمرة.