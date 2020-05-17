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فن

أوس أوس لـ صدى البلد: عادل إمام مثلي الأعلى

الأحد 17/مايو/2020 - 05:31 ص
صدى البلد
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عمر صبحي
عبر نجم مسرح مصر محمد اسامه "أوس أوس" عن حبه الشديد للفنان عادل إمام، قائلا إنه يحب الزعيم وعتبره مثله الاعلى. 

وأضاف "أوس أوس" لـ صدي البلد أنه يتابع  مسلسل "الاختيار" ومسلسله "اتنين في الصندوق"، واجزاء بسيطة من  مسلسل "البرنس". 

وقال "أوس أوس": انا بتابع مسلسل الاختيار لانه عمل يستحق المشاهدة والمسلسل بتاعي "اتنين في الصندوق" وبتابع ردود أفعال  الجمهور، وبالنسبة لمسلسل البرنس بشوف منه اجزاء بسيطة. 

وانتقد "أوس أوس" بيومي فؤاد" بسبب تصريحاته عن مسلسله "رجالة البيت"، قائلا: بيومي فؤاد اخويا وأستاذنا  و انا بستمتع بيه بس تصريحاته غير موفقه لان مفيش ممثل ينتقد نفسه عن عمل شارك فيه. 

ويشارك اوس أوس فى مسلسل "اتنين في الصندوق" بطولة "حمدي الميرغني، إخراج محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد.

كما يشارك في المسلسل بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار ، محمود الشرقاوي، وياسر الطوبجي.
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