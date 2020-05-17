أوس أوس لـ صدى البلد: عادل إمام مثلي الأعلى

عبر نجم مسرح مصر محمد اسامه "أوس أوس" عن حبه الشديد للفنان عادل إمام، قائلا إنه يحب الزعيم وعتبره مثله الاعلى.





وأضاف لـ صدي البلد أنه يتابع مسلسل "الاختيار" ومسلسله "اتنين في الصندوق"، واجزاء بسيطة من مسلسل "البرنس". "أوس أوس" لـ صدي البلد أنه





وقال " أوس أوس" : انا بتابع مسلسل الاختيار لانه عمل يستحق المشاهدة والمسلسل بتاعي "اتنين في الصندوق" وبتابع ردود أفعال الجمهور، وبالنسبة لمسلسل البرنس بشوف منه اجزاء بسيطة.





وانتقد "أوس أوس" بيومي فؤاد" بسبب تصريحاته عن مسلسله "رجالة البيت"، قائلا : بيومي فؤاد اخويا وأستاذنا و انا بستمتع بيه بس تصريحاته غير موفقه لان مفيش ممثل ينتقد نفسه عن عمل شارك فيه.





ويشارك اوس أوس فى مسلسل "اتنين في الصندوق" بطولة "حمدي الميرغني، إخراج محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد.



