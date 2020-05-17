الصين تسجل 5 إصابات جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت الصين، اليوم الأحد، تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما لم تسجل أي وفيات جديدة.





وبحسب التلفزيون الصيني، سجلت الصين 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل الإجمالي إلى 82.946 شخصا.





ويقول التلفزيون الصيني إنه تم تسجيل 3 حالات محلية جديدة في مقاطعة جيلين، كما سجلت حالتي إصافيتين قادمتين من الخارج. فيما سجلت 12 حالة جديدة من دون أعراض.





وأوضحت الصين أن لديها 86 حالة إصابة نشطة بفيروس كورونا، بما في ذلك 10 حالات حرجة.





وتجاوز العدد الإجمالي لمصابي كورونا حول العالم 4 ملايين و717 ألف شخص، والوفيات 312 ألف شخص، والمتعافين مليون و810 آلاف شخص.



