سوزان نجم الدين: شعرت أنني في الملاهي مع رامز جلال









وأضافت سوزان نجم الدين خلال تصريحات لبرنامج ام بي سي تريند، أنها ذهبت الي البرنامج على أنه لقاء مع الإعلامية أروى، ولكنها تفاجأت بالمقلب وأصيبت بالصدمة عند رؤيتها لرامز جلال.









وأوضحت أنها شخص يعشق المغامرات والصدمات لذلك ظهرت بهذا الشكل، مشيرة إلى أنها كانت تعتقد أن برامج المقالب مفبركة ولكن بعد وقوعها ضحية لبرنامج رامز مجنون رسمي تأكدت أنها حقيقة.









وأشارت إلى أنها انسانة تحب الحياة والضحك والمرح وليس لديها أي حسابات ودائما تتعامل مع الأمور ببساطة، وكل من يعرفها يعرف أنها تحب المغامرات، مضيفة : أثناء وجودي مع رامز جلال شعرت انني في الملاهي.









ونوهت إلي أن مقلب رامز كان تجربة لطيفة واستمتعت بكل الفقرات إلا مقلب الثعبان، مشيرة إلى أن ابنها أرسل رسالة إلى رامز جلال وقال له "كله الا امي يا رامز".



















