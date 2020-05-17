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سوزان نجم الدين: شعرت أنني في الملاهي مع رامز جلال

الأحد 17/مايو/2020 - 05:38 ص
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
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كريم الخطيب
كشفت سوزان نجم الدين عن أصعب اللحظات التى عاشتها بسبب رامز جلال في برنامج "رامز مجنون رسمي"، قائلة: "أقسم بالله العظيم ما كنت اعرف انه مقلب".


وأضافت سوزان نجم الدين خلال تصريحات لبرنامج ام بي سي تريند، أنها ذهبت الي البرنامج على أنه لقاء مع الإعلامية أروى، ولكنها تفاجأت بالمقلب وأصيبت بالصدمة عند رؤيتها لرامز جلال. 


وأوضحت أنها شخص يعشق المغامرات والصدمات لذلك ظهرت بهذا الشكل، مشيرة إلى أنها كانت تعتقد أن برامج المقالب مفبركة ولكن بعد وقوعها ضحية لبرنامج رامز مجنون رسمي تأكدت أنها حقيقة.


وأشارت إلى أنها انسانة تحب الحياة والضحك والمرح وليس لديها أي حسابات ودائما تتعامل مع الأمور ببساطة، وكل من يعرفها يعرف أنها تحب المغامرات، مضيفة : أثناء وجودي مع رامز جلال شعرت انني في الملاهي. 


ونوهت إلي أن مقلب رامز كان تجربة لطيفة واستمتعت بكل الفقرات إلا مقلب الثعبان، مشيرة إلى أن ابنها أرسل رسالة إلى رامز جلال وقال له "كله الا امي يا رامز". 





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