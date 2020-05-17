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رياضة

موعد والقناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين اليوم في الدوري الألماني

الأحد 17/مايو/2020 - 05:42 ص
بايرن ميونخ ويونيون
بايرن ميونخ ويونيون برلين
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محمد رشاد
 يلتقي فريق بايرن ميونخ مع نظيره يونيون برلين اليوم الأحد، فى إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم

 

.واستأنف الدوري الألماني أمس السبت بعد توقف منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا


ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 55 نقطة ويأتي يونيون برلين في المركز 12 برصيد 30 نقطة

موعد مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين اليوم

.تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين في الدوري الألماني
تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.
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