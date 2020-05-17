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أخبار العالم

الصين: لا وفيات بسبب كورونا وتسجيل 5 إصابات جديدة بينها حالتان وافدتان من الخارج

الأحد 17/مايو/2020 - 09:04 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد عدم تسجيل حالات وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 5 حالات إصابة جديدة بينها حالتان وافدتان، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82947 شخصا وارتفع عدد الوفيات بواقع حالة واحدة إلى 4634 شخصا بعد مراجعة وتحديث أرقام الوفيات بمقاطعة "جيلين".

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالتي الإصابة الوافدتين تم تسجيلهما في بلدية تيانجين ومقاطعة قوانغدونغ، فيما جاءت الحالات الثلاث الأخرى المسجلة محليا في مقاطعة جيلين، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالتين مشتبه فيهما قادمتين من الخارج في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم وبلدية شنجهاي.

وأضافت اللجنة أن 8 أشخاص خرجوا من المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 78227 شخصا، بينما زاد عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة بمقدار شخص واحد إلى 10 أشخاص.

وتابعت اللجنة أنه حتى نهاية يوم أمس تم تسجيل 1700 حالة وافدة مصابة بكورونا، خرج منها 1656 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم، فيما ما يزال 4724 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين يخضعون للملاحظة الطبية.. لافتة إلى أنه تم أمس تسجيل 12 حالة جديدة دون أعراض بينها حالة وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1052 حالة إصابة مؤكدة بينها 4 وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و440 حالة إصابة مؤكدة في مقاطعة تايوان بينها 7 وفيات، فيما خرج 1022 مريضا في هونج كونج و44 في ماكاو و389 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.

وفي سياق متصل، وصل عدد رحلات الطيران المدني الصيني في يوم واحد إلى 10 آلاف رحلة للمرة الأولى منذ اليوم الأول من فبراير الماضي.
وذكرت مصلحة الطيران المدني الصينية أن عدد رحلات الطيران المدني في البلاد وصل إلى 10262 رحلة، متعافيا بنسبة 60% من المستوى الذي كان عليه قبل تفشي (كوفيد-19).

ومنذ تفشي الوباء، انخفض عدد رحلات اليوم الواحد إلى أدنى مستوى له في 13 فبراير الماضي حيث تم تشغيل إجمالي 3931 رحلة، ما يمثل 23% فقط من المستوى الطبيعي.

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