لبحث إعادة النظر في القرار المنظم للاستيراد.. الأدوات المنزلية تطلب لقاء عاجلًا مع وزيرة التجارة

اقرأ أيضا:وقال شريف عبدالمنعم عضو مجلس إدارة الشعبة إن الشعبة تلقت شكاوى كثيرة من المستوردين بخصوص تسعير الجمارك المصرية لبعض المنتجات من "الاركوبيركس" و"البورسيلين" والتعنت في التسعير بما يزيد عن سعرها الحقيقي تحت مسمي الأسعار الاسترشادية (الأسعار الانتقامية) رغم صحة المستندات وهو ما يحمل المستوردين تكاليف زيادة ستعمل علي رفع الأسعار علي المستهلك محدودي الدخل، مؤكدة أن الأمر يستدعي عقد اجتماع عاجل مع مسئولي مصلحة الجمارك عن طريق المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.وأكدت "الشعبة" ثقتها الكاملة فى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لتصحيح القرارات، وكذلك في تقدير قيادات وزارة المالية ممثلة في الجمارك المصرية لرفع الضرر وتعديل آليات التسعير.وأشارت "الشعبة"، إلى أن ما ننادي به هو من أجل تحريك الركود الذي ضرب الأسواق وأن مراجعة مثل تلك القرارات سيؤدي إلي خفض الأسعار ومعه زيادة الحركة والتخفيف عن المواطن محدود الدخل.