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تعليم

بتكلفة 35 مليون جنيه.. الانتهاء من تطوير مستشفى الباطنة بقصر العيني قريبا

الأحد 17/مايو/2020 - 11:36 ص
الإنتهاء من تطوير
الإنتهاء من تطوير مستشفى الباطنة بقصر العيني قريبا
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عبد الله علي
أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم الانتهاء قريبًا من تجديد ورفع كفاءة مستشفى الأمراض الباطنة بقصر العيني بتكلفة 35 مليون جنيه، وذلك بعد أن عانى المستشفى الإهمال لعقود طويلة. 

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وأكد الدكتور محمد الخشت، أن تطوير المستشفيات الجامعية من أهم المشروعات التي تنفذها الجامعة وفي سباق مع الزمن لإنجازها وفق برامج زمنية محددة باعتبارها الملاذ الآمن لقطاعات عديدة من المرضى، مشيرًا إلى أن تطوير مستشفيات قصر العيني يتم وفق أحدث الوسائل والنظم.

من جانبها أوضحت الدكتورة هالة صلاح عميد كلية الطب، أن مستشفى الأمراض الباطنة تم بناؤها منذ أكثر من 100 عام، وتتكون من دور أرضي وثمانية أدوار متكررة، ويضم الدور الأرضي 12 سرير رعاية مركزة، والدور الأول قاعة ندوات كبرى، وقسما للأشعة به جهاز أشعة مقطعية وجهاز موجات فوق صوتية، ووحدة مناظير كاملة، وتضم الأدوار من الثاني إلى الثامن: 6 قاعات مرضى بإجمالي 24 سريرا بكل دور، وقاعتين للتدريس بكل دور، و4 غرف مخصصة مكاتب إدارية، ويضم الدور الثاني رعاية متوسطة (6 أسرة) في إحدى قاعاته.

وأضاف الدكتور أحمد طه مدير المستشفيات، أنه لم يتم أي تطوير في المستشفى إلا نادرًا مثل تجديد الواجهة في عام 1993 لتقريب لون وشكل واجهتها المعماري مع مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي".
بتكلفة 35 مليون جنيه.. الانتهاء من تطوير مستشفى الباطنة بقصر العيني قريبا
بتكلفة 35 مليون جنيه.. الانتهاء من تطوير مستشفى الباطنة بقصر العيني قريبا
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