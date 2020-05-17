بعد إعلان إصابته عبر الفيس بوك .. نوضح حقيقة إصابة رئيس جهاز مدينة السادات بفيروس كورونا

أعلنت ناهد عبد العزيز نائب رئيس جهاز مدينة العبور عن إصابة المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية بفيروس كورونا.





ودونت عبر صفحتها على الفيس بوك عن إصابة رئيس جهاز السادات أثناء عمله وامتثالا لقرارات رئيس الوزراء رئيس الوزراء ووزير الإسكان بالتواجد وتكثيف العمل فلبينا لأجل اقتصاد بلدنا، قائلة: " هو كان متواجد بشكل مكثف ويتابع العمل بنفسه لكن للأسف الكورونا وباء خطير وغير مسيطر عليه".





فيما أكد العاملون بجهاز مدينة السادات، أن رئيس الجهاز محتجز بمستشفى حميات العباسية للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، ولكن حتى الآن لم يتم تأكيد إصابته، حيث إنه في انتظار نتيجة العينة، حيث يتم احتجازه هو وأسرته زوجته وأبناءه الأربعة لإجراء التحاليل لبيان إصابته بالفيروس من عدمه.





وأضاف أن آخر زيارة لرئيس جهاز السادات لمقر عمله كانت الاثنين الماضي لحضور اجتماع مجلس الأمناء، أعقبها عودته إلي مقر إقامته بمحافظة الشرقية، حيث لم يظهر عليه أى أعراض إصابه بفيروس كورونا.





وتابع، أنه أشيع خبر إصابة رئيس جهاز المدينة الجمعة الماضية، حيث قام بإجراء التحاليل الخارجية ولكن حتي الان لم تتاكد حتي الان اصابته بالفيروس..

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