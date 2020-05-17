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محافظات

توريد 117 ألفا و808 أطنان قمح إلى شون وصوامع المنوفية

الأحد 17/مايو/2020 - 12:23 م
توريد محصول القمح
توريد محصول القمح
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محمد امين
أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، توريد 117 ألفا و 808 أطنان قمح منذ بداية موسم الحصاد لهذا العام وسط اجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن ما تم توريده اليوم الأحد ألفان و 343 طنا.  

وأشار إلى أن معدلات التوريد تسجل زيادة هذا العام مقارنة بالعام الماضي ، حيث بلغت السعة التخزينية للمحافظة 216 ألف طن وهو ما يفوق المستهدف ، مضيفا أن مواقع تخزين الأقماح بنطاق المحافظة شملت  6 صوامع 4 قطاع عام و2 قطاع خاص و7 هناجر معدنية وكذا 2 شونة أسمنتية  بشبين الكوم وبركة السبع،  فضلًا عن إستبعاد  الشون الترابية حفاظًا على المحصول من العوامل الجوية. 


كما أشار محافظ المنوفية إلى أن المحافظة شهدت زراعة 133 ألف فدان هذا الموسم بزيادة بلغت ما يقرب من 3300 فدان عن العام السابق ، مشيرًا إلى أنه من المتوقع زيادة كبيرة في إجمالي الكميات التي سيتم توريدها للصوامع هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي.

وحددت وزارة الزراعة أسعار توريد القمح و هي 670 جنيها للإردب بدرجة 22.5 قيراط، و685 جنيها للإردب بدرجة 23 قيراطا، و700 جنيه للإردب بدرجة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، مع التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد .
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