AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كورونا تلتهم 54 مليار جنيه إسترليني من خزائن أغنياء بريطانيا

الأحد 17/مايو/2020 - 04:38 م
صدى البلد
Advertisements
علي صالح
خسر الأثرياء في المملكة المتحدة أكثر من 54 مليار جنيه إسترليني خلال الشهرين الماضيين بسبب أزمة فيروس كورونا، وفقًا لصحيفة ذا تايمز 

وحكي الصحيفة انه منذ الانهيار المالي لعام 2008 ، استمر المليارديرات في البلاد في تكديس الثروة كل عام ، حيث يبدو أن الأغنياء الستة في قائمة الأغنياء لعام 2019 يكسبون أموالًا أكثر من أقل 13.2 مليون بريطاني.


ومع ذلك ، ونتيجة للشلل الصناعي والاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا ، فقد عانى أكثر من 1000 شخص من أغنى الناس في البلاد من خسائر مالية مجتمعة بلغت 54 مليار جنيه استرليني على مدى الشهرين الماضيين - حيث أفيد أن بعض الأفراد خسروا ما يصل إلى 6 مليارات جنيه استرليني على مدار السنة الماضية.

ووفقا لقائمة أعدتها مجلة ذا تايمز لاغنياء بريطانيا Times Rich 2020.أيضًا فأن عددًا من المليارديرات قد استفادوا بالكامل من برنامج الإجازة الطارئة الحكومي، والذي بموجبه تدفع الدولة 80 ٪ من رواتبهم من قبل الدولة بقيمة تصل إلى 2500 جنيه إسترليني شهريًا.

وتكشف القائمة أيضًا عن اسم أغنى فرد بريطاني جديد: السير جيمس دايسون.

وحقق دايسون ، المعروف أنه مؤيد متحمس لبريكسيت ، نموًا في الثروة قدره 3.6 مليار جنيه استرليني على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية ليصل إلى إجمالي مذهل قدره 16.2 مليار جنيه استرليني. 

تمكن السير جيمس من الوصول إلى قمة القائمة على الرغم من خسارته حوالي 500 مليون جنيه إسترليني لمشروع سيارة كهربائية تم إلغاؤه في نهاية المطاف.

وكان هناك أيضًا 25 امرأة غير مسبوقة في قائمة العام الجاري.

وقال المؤلف إذا كانت القائمة المنسقة ومجمع البيانات روبرت واتس قد قال: "منذ الأزمة المالية في 2008-2009، أصبح أغنى الناس في بريطانيا أكثر ثراءً وثراءً. 

وترسم قائمة الأغنياء في 2020 صورة لبريطانيا على حافة الكارثة - بعد شهرين من الإغلاق إذ تم بالفعل القضاء على مليارات الجنيهات الاسترلينية.

ومع ذلك ، يبدو أن العديد من البريطانيين يشعرون بأن توقيت نشر القائمة غير مقبول حيث تستمر معدلات البطالة والفقر في البلاد في الارتفاع وسط أزمة COVID-19
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خراب الإثنين الأسود.. خسائر مهولة لأغنى 10 مليارديرات في العالم

أنفق 5 ملايين جنيه إسترليني يوميا.. إفلاس مأساوي لـ ملياردير أصبح في الشارع

أغنى رجل في الصين يتبرع بالمستلزمات الطبية لكل بلاد أفريقيا لمواجهة كورونا

80 مليار جنيه.. ناصف ساويرس يعتلي قائمة الأثرياء العرب .. ترتيب كامل

أبرز أثرياء العالم المتبرعين لمواجهة كورونا.. تعرف عليهم

أغنى شاب في العالم يتبرع بـ 12.5 مليون جنيه إسترليني لإنقاذ بريطانيا من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاة وردة.. تعرف على سر منعها من دخول مصر

الكاف يزف بشرى سارة لـ الأهلي والزمالك وبيراميدز

طارق شوقي: من حق طلاب الثانوية العامة تأجيل الامتحانات للعام المقبل

بأسعار أقل من القاهرة بــ41 ألف جنيه.. الإسكان تطرح شققا بالصعيد ومطروح عقب عيد الفطر

أول تعليق من مرتضى منصور على ظهور أشرف بن شرقى مع رامز جلال

إعلام عبري يكشف سبب وفاة السفير الصيني لدى إسرائيل

AdvertisementS

في ذكرى وفاة وردة.. تعرف على سر منعها من دخول مصر

موعد الحظر في أسبوع العيد.. مدبولي يعلن آخر القرارات الخاصة بأزمة كورونا

بعد قليل .. بيان عاجل من هيئة كبار العلماء عن صلاة العيد في ظل وباء كورونا

أول تعليق من مرتضى منصور على ظهور أشرف بن شرقى مع رامز جلال

خلال ساعات.. الحكومة تحسم الجدل حول فرض حظر التجول الشامل في العيد

مجلس الوزراء: علينا التعايش مع فيروس كورونا.. فيديو

بأسعار أقل من القاهرة بــ41 ألف جنيه.. الإسكان تطرح شققا بالصعيد ومطروح عقب عيد الفطر

رئيس الوزراء: غلق جميع المحلات والمولات والشواطئ والحظر من الـ 5 عصرًا من الأحد المقبل لـ 6 أيام

الأوقاف: نقل صلاة العيد عبر الإذاعة والتليفزيون من مسجد السيدة نفيسة

وزير التعليم العالي: امتحانات الجامعات والمعاهد أول يوليو المقبل

برئاسة مدبولي.. العليا لإدارة أزمة كورونا تجتمع لتحديد إجراءات عيد الفطر

هيئة كبار العلماء: جواز صلاة العيد في البيوت في ظل الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها للحامل.. 10 فوائد لتناول الخوخ

وفاة والد الفنانة اللبنانية جيسي عبده في حريق .. تفاصيل

بدمج الأسود مع الأحمر.. نسرين طافش بإطلالة محتشمة