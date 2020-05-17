كورونا تلتهم 54 مليار جنيه إسترليني من خزائن أغنياء بريطانيا

المملكة المتحدة أكثر من 54 مليار جنيه إسترليني خلال الشهرين الماضيين بسبب أزمة فيروس كورونا، وفقًا لصحيفة ذا تايمز خسر الأثرياء فيأكثر من 54 مليار جنيه إسترليني خلال الشهرين الماضيين بسبب أزمة، وفقًا لصحيفة ذا تايمز





وحكي الصحيفة انه منذ الانهيار المالي لعام 2008 ، استمر المليارديرات في البلاد في تكديس الثروة كل عام ، حيث يبدو أن الأغنياء الستة في قائمة الأغنياء لعام 2019 يكسبون أموالًا أكثر من أقل 13.2 مليون بريطاني.









ومع ذلك ، ونتيجة للشلل الصناعي والاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا ، فقد عانى أكثر من 1000 شخص من أغنى الناس في البلاد من خسائر مالية مجتمعة بلغت 54 مليار جنيه استرليني على مدى الشهرين الماضيين - حيث أفيد أن بعض الأفراد خسروا ما يصل إلى 6 مليارات جنيه استرليني على مدار السنة الماضية.





ووفقا لقائمة أعدتها مجلة ذا تايمز لاغنياء بريطانيا Times Rich 2020.أيضًا فأن عددًا من المليارديرات قد استفادوا بالكامل من برنامج الإجازة الطارئة الحكومي، والذي بموجبه تدفع الدولة 80 ٪ من رواتبهم من قبل الدولة بقيمة تصل إلى 2500 جنيه إسترليني شهريًا.





وتكشف القائمة أيضًا عن اسم أغنى فرد بريطاني جديد: السير جيمس دايسون.





وحقق دايسون ، المعروف أنه مؤيد متحمس لبريكسيت ، نموًا في الثروة قدره 3.6 مليار جنيه استرليني على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية ليصل إلى إجمالي مذهل قدره 16.2 مليار جنيه استرليني.





تمكن السير جيمس من الوصول إلى قمة القائمة على الرغم من خسارته حوالي 500 مليون جنيه إسترليني لمشروع سيارة كهربائية تم إلغاؤه في نهاية المطاف.





وكان هناك أيضًا 25 امرأة غير مسبوقة في قائمة العام الجاري.





وقال المؤلف إذا كانت القائمة المنسقة ومجمع البيانات روبرت واتس قد قال: "منذ الأزمة المالية في 2008-2009، أصبح أغنى الناس في بريطانيا أكثر ثراءً وثراءً.





وترسم قائمة الأغنياء في 2020 صورة لبريطانيا على حافة الكارثة - بعد شهرين من الإغلاق إذ تم بالفعل القضاء على مليارات الجنيهات الاسترلينية.



