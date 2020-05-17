على جمعة: سيدنا موسى التقى بالخضر على أرض سيناء.. فيديو

بقوله تعالى: «قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا»، ( سورة الكهف: الآيات 64، 65).

تتبعا الأثر وجودا رجلًا نائمًا، وكان هذا هو الخضر، فقالا

له: «

السلام عليكم» فرد الخضر: «السلام في أرضنا! من أنت؟»، مبينًا أنه استعجب هذه الكلمة لأنه لا يعرفها أي شخص عادي، قال نبي الله: «أنا موسى»، قال الخضر: «موسى بن بني إسرائيل، لما آتيت؟»، رد عليه: «

كي أصاحبك وأتعلم منك»، قال له الخضر: « لن تسطيع معي صبرا، فإني بي علم لن تستطيع أن تعرفه، وعندك علم لا ينبغي أن أعرفه».