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أخبار البلد

على جمعة: سيدنا موسى التقى بالخضر على أرض سيناء.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 05:01 م
الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء
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يارا زكريا
قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إن يوشع بن نون نسي أن يخبر موسى -عليه السلام- أن السمكة قفزت في الماء، وأضاف: "لو كان أخبره لكانوا التقوا بالخضر عندئذ، حيث إن الله أخبره أنه سيلتقي به في المكان الذي يفقد فيه السمكة". 

واستشهد «جمعة» خلال حواره ببرنامج « مصر أرض الأنبياء» مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، بقوله تعالى: «قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا»، ( سورة الكهف: الآيات 64، 65). 


وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أنهما لما تتبعا الأثر وجودا رجلًا نائمًا، وكان هذا هو الخضر، فقالا له: « السلام عليكم» فرد الخضر: «السلام في أرضنا! من أنت؟»، مبينًا أنه استعجب هذه الكلمة لأنه لا يعرفها أي شخص عادي، قال نبي الله: «أنا موسى»، قال الخضر: «موسى بن بني إسرائيل، لما آتيت؟»، رد عليه: « كي أصاحبك وأتعلم منك»، قال له الخضر: « لن تسطيع معي صبرا، فإني بي علم لن تستطيع أن تعرفه، وعندك علم لا ينبغي أن أعرفه».

وأوضح المفتي السابق أن هذه الأحداث دار في سيناء خلال سنوات التيه الأربعين، لافتًا: "وأشياء أخرى كثيرة حدثت لموسى على الأرض المباركة خلال الـ 40 سنة، مشيرًا إلى أن موسى -السلام- ضرب أروع الأمثلة وأسمى النماذج للمتعلم الحريص على الاستزادة من العلم، حيث أخبره الله بأن هناك من هو أدرى منه وأعلم بأمور لم يحط بها موسى علمًا، حينها قصد موسى إلى الخضر طالبًا منه العلم في تواضع العلماء، فطلبه بأدب رفيع يليق بالأنبياء ووجد موسى في الخضر المعلم والقدرة، قال تعالى: "وفوق كل ذي علم عليم".


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