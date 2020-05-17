لم يكن حوتًا.. علي جمعة يكشف أسرار لقاء موسى مع الخضر

جعل الله علامة للمكان الذي سيلتقيان فيه الخضر ويظهر لهما عندما يفقدان السمكة المملحة التي كانت مع يوشع - عليه السلام-في مقطفه الصغير، مؤكدًا: عند نقطة الفقد سيجدان الخضر.

وأضاف «

» خلال حواره ببرنامج « مصر أرض الأنبياء» مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد

أن موسى - عليه السلام- وفتاه يوشع بن نون ظلا يسيران على الساحل ثم جلسا للاستراحة والسمكة " بقدرة قادر" قفزت في المياه، قال تعالى-: «

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا»، ( سورة الكهف: الآية 61).