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رياضة

كله على عاتق الحكومة.. خالد بيومي: الدوري المصري لازم يرجع

الأحد 17/مايو/2020 - 04:55 م
خالد بيومي
خالد بيومي
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محمد السعيد
كشف المحلل الكروي خالد بيومي عن موقفه من عودة مسابقة الدوري المصري، بعد توقف نحو شهرين أو أكثر، بسبب فيروس كورونا.


كان  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن دراسة إعادة النشاط الرياضى وفتح الأندية ومراكز الشباب منتصف شهر يونيو المقبل.


وقال خالد بيومي في تصريحات لـ " صدى البلد:" الدوري لازم يرجع، العالم أصبح يتعايش مع فيروس كورونا، لا بد أن نتعايش نحن ايضا ونمارس حياتنا بشكل طبيعي مع اتخاذ الإجراءات الوقائية".


وتابع:" المسئولون عن الكرة في مصر سواء اتحاد الكرة أو الأندية لم يتخذوا حتى الأن أي خطوات إيجابية للمساهمة في عودة النشاط الرياضي، ويلقون كل شيء على عاتق الحكومة".


ويتصدر الأهلي يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.

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