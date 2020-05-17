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سيارات

فوائد استخدام زيت الفرامل في السيارة

الأحد 17/مايو/2020 - 06:01 م
زيت الفرامل
زيت الفرامل
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اشرف عطية
تعد الفرامل من اهم الاجزاء في السيارة فهي المسؤولة عن توقف السيارة واي خلل بها يمكن ان يتسبب في وقوع حوادث كبيرة لا قدر الله، وكما نعلم فان الفرامل تعمل عن طريق ضغط الزيت ولكن هذا الزيت لهخواص ويتأثر بدرجات الحرارة لذا يرجي تغييره بشكل دوري.

وزيت الفرامل هو سائل خاص بالفرامل ولا يصلح استعماله بالمحرك أو استعمال زيت المحرك مكانه، ويجب الحذر جيدا عند ملامسة زيت الفرامل لجسم السيارة، ويجب فى هذه الحال الاسراع بسكب الماء عليه حتي لا يفسد طلاء السيارة لانه يتفاعل معه.

فوائد زيت الفرامل:

1– يمنع الصدأ في نظام الفرامل .

2– يمنع التجمد عن الفرامل في حالة درجة الحرارة المنخفضة.

3– يمتص الحرارة و لايغلي الا عند 250 درجة مئوية.


يجب عليك تغيير زيت الفرامل مرة كل عامين لان زيت الفرامل يفقد خواصه بسبب درجات الحرارة العالية ولا يستطيع العمل بكفاءة مما يؤثر بالسلب علي الفرامل وادائوها خصوصا عند استخدامها بشكل مفاجئ فلا تستجيب.

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