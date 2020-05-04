تعرف على أبرز أعطال الفرامل و كيفية التغلب عليها

عند الاستخدام اليومي للسيارة تحدث بعض المشاكل في بعض الأجزاء الخاصة بتوقيفها او بإمدادها بالبنزين ولا نعرف أصل هذه المشاكل أو لماذا تحدث؟.

في هذا السياق سنطرح عليكم بعض المشاكل وأسباب حدوثها وسنتطرق في هذا الموضوع للمشاكل التي تصيب الفرامل و كيفية حلها .

الاعطال التي تصيب الفرامل و كيفية حلها :

1- تسريب الهواء الي مواسير الفرامل ومن أهم اعراض تسرب الهواء الى زيت الفرامل هي عندما تضغط على دواسة الفرامل تلاحظ أنها رطبة وتفرغ حتى تصل الدواسة الى القاع والفرامل لا تستجيب

2- سماع صوت تصفير اثناء الضغط علي الفرامل و هذا بسبب التيل فيجب تغييرة

3- عطل مضخة الفرامل، مما قد يؤدي الى تسرب الهواء بشكل مستمر الى الماستر

4- انخفاض دواسة الفرامل و انخفاض منسوب الزيت في علبة الفرامل وهذا بسبب تسريب في الخراطيم او الماستر العمومي

سباب رجة السيارة مع الفرامل :





1- وجود مشكلة في الطنابير و هي عادة تكون بسبب الاستخدام او بسبب وضع تيل فرامل ردئ او انتهاء صلاحيتة .





2- استخدام تيل فرامل غير جيد





3- انتهاء صلاحية تيل الفرامل





4- وجود مشكلة في علبة الدركسيون





كما نعلم ان نظام الفرامل في السيارة هو الامان و معني وجود مشكلة فية يهدد امانك و سلامتك لذلك لا تتردد في زيارة الفني لفحص السيارة و الفرامل و الاوقوف علي الحالة الفنية لهما بشكل دوري ولا تنتظر حدوث مشاكل .