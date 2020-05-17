أمريكا ترحب باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان، الذي أنهى حالة من التوتر السياسي استمرت شهورا طويلة في البلاد.





وقالت الخارجية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي "الولايات المتحدة ترحب بشدة باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان، ولا تزال تشدد على أهمية إيجاد تسوية سياسية هناك".





وأعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، في وقت سابق، التوصل إلى اتفاق مع عبد الله عبد الله منافسه في انتخابات الرئاسة التي كانت محل خلاف، لإنهاء الجمود السياسي الذي استمر لأشهر طويلة.





كانت المفوضية العليا للانتخابات في أفغانستان، أعلنت في فبراير الماضي، فوز أشرف غني بولاية جديدة لكن خصمه عبدالله عبدالله رفض النتائج.



