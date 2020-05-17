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أخبار العالم

كندا: 107 وفيات و1211 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأحد 17/مايو/2020 - 06:05 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة الكندية، اليوم الأحد، تسجيل 107 حالات وفاة و1211 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة "سي.بي.سي" الكندية، "ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في كندا إلى 5702 والمصابين إلى 76204".

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة رئيس الوزراء جاستين ترودو، أنها أعطت الضوء الأخضر لبدء جراء تجارب سريرية على لقاح ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، ومن المقرر أن تبدأ في إجراء الاختبارات في أقرب وقت.

وأشار ترودو إلى أن  اللقاح المحتمل لفيروس كورونا الذي طورته الصين حصل على موافقة وزارة الصحة لإجراء التجارب السريرية الأولى على الكنديين باعتماد اللقاح.

وأوضح أن المركز الكندي لطب اللقاحات سيبدأ العمل على إجراء التجارب، لافتًا إلى أن السلطات الصحية في كندا تعمل مع الشركات المصنعة لإنتاج وتوزيع اللقاحات، اذا نجحت التجارب السريرية.

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