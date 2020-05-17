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تعليم

المتيني يكشف عدد حالات مصابي كورونا بمستشفى العبور

الأحد 17/مايو/2020 - 06:19 م
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس إن مستشفى العبور خصص للعزل الصحي إبريل الماضي وتم استقبال 220 مصابا بفيروس كورونا وتم تعافي 120 مصابا تحولت نتائج تحليلهم من إيجابية إلى سلبية .


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وأضاف الدكتور محمود المتيني خلال حواره مع صدى البلد أن نسبة الشفاء بمستشفى العبور تتخطى 75% منوها إلى أن مستشفى العزل خاص بهيئة أعضاء التدريس والطلاب والعاملين ايضا وفي حالة توافر أسرة يمكن أن نستقبل اي حالة. مشيرا الي ان الجامعة بها 15 ألف عضو هئية تدريس وايضا 45 ألف موظف وعدد الطلاب يتخطي 200 الف .


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وِأشار رئيس جامعة عين شمس الى ان مستشفي العبور يحتوي على 200 سرير بها 110 أسرة خاص بالعزل و40 غرفة رعاية مركزة و40 جهاز تنفس صناعي مضيفا ان عدد حالات الوفاة 11 حالة من بينهم 4 حالات كانوا يعانون من مضاعفات ما بعد الجراحة وتم تحويلهم الي مستشفى العبور وهم في حالة متأخرة .


وأكد  انه يتم تغيير الطاقم الطبى بالمستشفى كل 14 يوما، ففى كل فترة 14 يوما يتم تغيير 14 طبيبا وممرضا من الـعدد الموجود داخل المستشفى وهو يتخطى 100  طبيب وممرض وإداري. 


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