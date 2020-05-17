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رياضة

سامح الصريطي: لعبت إلى جانب الخطيب وأبو جريشة في نادي النيل

الأحد 17/مايو/2020 - 06:42 م
سامح الصريطي
سامح الصريطي
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القسم الرياضي
أكد الفنان سامح الصريطي أن نجوم كرة القدم، كانوا يحرصون على التردد بشكل دائم على نادي النيل للعب الكرة مع الفنانين.


وقال الصريطي في برنامج الوش التاني الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة أون تايم سبورت:" كنت أحرص دائما بجانب مجموعة من الفنانين على لاعب كرة القدم في نادي النيل، يومي الاثنين والجمعة".


وأضاف:" نجوم كرة القدم في هذا الوقت، كانوا يترددون علي نادي النيل، حيث لعبت بجوار العديد من النجوم مثل الخطيب وعلي أبوجريشة".


وتابع:" كنت أستمتع بمشاهدة الخطيب في الملعب، وأحيانا أسقط من الضحك مما يفعله في الفريق المنافس بمهاراته الكبيرة".


وواصل:" ربيع ياسين و حسام وإبراهيم حسن وميمي درويش وعدد كبير من النجوم كانوا يأتون للعب كرة القدم معنا في نادي النيل".


وأكمل:" بالنسبة للفنانين كان يتواجد معنا العديد من النجوم مثل عمرو دياب وإيمان البحر درويش وأحمد السقا ومحمد فؤاد وهاني شاكر".
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