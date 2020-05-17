سامح الصريطي: لعبت إلى جانب الخطيب وأبو جريشة في نادي النيل





وقال الصريطي في برنامج الوش التاني الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة أون تايم سبورت:" كنت أحرص دائما بجانب مجموعة من الفنانين على لاعب كرة القدم في نادي النيل، يومي الاثنين والجمعة".









وأضاف:" نجوم كرة القدم في هذا الوقت، كانوا يترددون علي نادي النيل، حيث لعبت بجوار العديد من النجوم مثل الخطيب وعلي أبوجريشة".









وتابع:" كنت أستمتع بمشاهدة الخطيب في الملعب، وأحيانا أسقط من الضحك مما يفعله في الفريق المنافس بمهاراته الكبيرة".









وواصل:" ربيع ياسين و حسام وإبراهيم حسن وميمي درويش وعدد كبير من النجوم كانوا يأتون للعب كرة القدم معنا في نادي النيل".









وأكمل:" بالنسبة للفنانين كان يتواجد معنا العديد من النجوم مثل عمرو دياب وإيمان البحر درويش وأحمد السقا ومحمد فؤاد وهاني شاكر".