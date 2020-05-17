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أخبار العالم

وزير بريطاني: قد لا نجد مطلقا لقاحا ناجحا ضد فيروس كورونا

الأحد 17/مايو/2020 - 07:15 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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على صالح
حذر وزير الأعمال البريطاني من ضرورة قبول المملكة المتحدة لاحتمال عدم نجاح تظوير لقاح لـ فيروس كورونا المستجد - "كوفيد 19" الفتاك. 

وقال وزير الاعمال البريطاني، ألوك شارما، خلال مؤتمر صحفي يومي، الأحد، من أجل "التغلب بشكل نهائي على هذا المرض، نحتاج إلى إيجاد لقاح آمن وقابل للتطبيق". 


وأعلن شارما أن الحكومة تعهدت بمبلغ 84 مليون جنيه إسترليني لمواصلة تمويل الأبحاث في جامعة أكسفورد وإمبريال كوليدج لندن. 

وأضاف أنه إذا ثبت نجاح لقاح أكسفورد، فسيكون البريطانيون "أول من يحصل عليه"

ومع ذلك ، حذر شارما من أنه "على الرغم من الجهود المبذولة، فإنه من المحتمل ألا نجد مطلقًا لقاحًا ناجحًا لفيروس كورونا" 

وتابع: يجب على العلماء أيضًا البحث عن علاجات بديلة يمكن أن تمنع المرضى من الإصابة بمرض شديد، لتجنب المزيد من الوفيات. 

واستطرد شارما: في المجموع ، خصصت الحكومة الآن أكثر من ربع مليار جنيه لتطوير لقاح في المملكة المتحدة.

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