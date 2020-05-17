أول دادة حواجبها مايكرو بيلدنج.. رجاء الجداوى تتعرض للانتقاد

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مجموعة من الصور الفنانة رجاء الجداوي؛ خلال ظهورها فى دور "الدادة" بمسلسل لعبة النسيان.

وتعرضت الفنانة رجاء الجداوى إلى بعض الانتقادات من الجمهور بسبب ظهورها بمايكرو بيلدنج الحواجب؛ معلقين :اول داده عامله حواجبها مايكرو بيلدنج في تاريخ الدراما ".



وتشارك النجمة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان" وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة.

وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي

