لعبة النسيان الحلقة 23 .. دينا الشربيني تخسر دليل براءتها الوحيد

تنهار ببطئ جميع آمال رقية (دينا الشربيني) في الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل لعبة النسيان، فبعد أن وصلت لرقم الدكتور محمد عبد السلام وهاتفته، أخبرها أنه لا يعلم شيئًا، وطلب منها عدم الاتصال مرة أخرى به، لتفقد الأمل في معرفة سبب ذهابها إلى الغردقة مع خالد (أحمد داود)، ومع زيادة شكوك لمياء (أسماء جلال) بوجود علاقة بين رقية وزوجها نادر (على قاسم)، ذهبت إلى رقية وهددتها بالابتعاد عن نادر تمامًا.





أما نادر، فبعد أن انتشرت صور رقية مع عمرو (أحمد داود)، ذهب إلى المصور حاتم (باسل الزارو) وهدده في بيته بعدم الاقتراب مرة أخرى من عائلة الشيال، وإلا سيعيد فتح قضية المخدرات خاصته، كما اعترف مازن (حسن مالك) لـتمارا (هنا دواد) بأن الشخص الذي في الصورة مع رقية هو والده، وأن عمّه خالد ووالدها قتلا بعضهما.





ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.





وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.





يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".