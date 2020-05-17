AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لعبة النسيان الحلقة 23 .. دينا الشربيني تخسر دليل براءتها الوحيد

الأحد 17/مايو/2020 - 02:04 ص
دينا الشربيني
دينا الشربيني
Advertisements
محمد نحلة

تنهار ببطئ جميع آمال رقية (دينا الشربيني) في الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل لعبة النسيان، فبعد أن وصلت لرقم الدكتور محمد عبد السلام وهاتفته، أخبرها أنه لا يعلم شيئًا، وطلب منها عدم الاتصال مرة أخرى به، لتفقد الأمل في معرفة سبب ذهابها إلى الغردقة مع خالد (أحمد داود)، ومع زيادة شكوك لمياء (أسماء جلال) بوجود علاقة بين رقية وزوجها نادر (على قاسم)، ذهبت إلى رقية وهددتها بالابتعاد عن نادر تمامًا.



أما نادر، فبعد أن انتشرت صور رقية مع عمرو (أحمد داود)، ذهب إلى المصور حاتم (باسل الزارو) وهدده في بيته بعدم الاقتراب مرة أخرى من عائلة الشيال، وإلا سيعيد فتح قضية المخدرات خاصته، كما اعترف مازن (حسن مالك) لـتمارا (هنا دواد) بأن الشخص الذي في الصورة مع رقية هو والده، وأن عمّه خالد ووالدها قتلا بعضهما.



ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.



وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.



يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بذاكرة مفقودة وجريمتي قتل.. دينا الشربيني تدخل لعبة النسيان مبكرًا

لعبة النسيان الحلقة 1.. دينا الشربيني في تريند تويتر

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 3.. دينا الشربيني تواجه أحمد داود

دليل إدانة دينا الشربيني ينكشف في لعبة النسيان

دينا الشربيني: نهاية مسلسل لعبة النسيان غير متوقعة

5 حقائق مثيرة تكشفها الحلقة الـ 16 من مسلسل لعبة النسيان .. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. باهر المحمدي يتعرض لـ حادث سير.. الكاف يحسم مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده الـ80 على طريقته الخاصة.. شاهد

والدة الشهيد عماد أمير تروي موقفا طريفا بين نجلها والبطل أحمد منسي.. فيديو

كيف تؤدي صلاة التهجد؟

أوباما يهاجم ترامب بسبب فيروس كورونا

الظهور الأول بعد وفاة جدتها.. كنزى عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بإطلالة مثيرة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تكاليف.. 5 أطعمة تمنع الارتجاع الحمضي في دقائق

يسرا بإطلالة لافتة من أحدث جلسة تصوير .. شاهد

بالدولار والمصري.. سعر غير متوقع لـ جاكيت نيللي كريم