AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لعبة النسيان.. دينا الشربيني بين طبيبة نفسية مزيفة ومؤامرة لتشويش ذاكرتها

السبت 16/مايو/2020 - 12:58 ص
دينا الشربينى
دينا الشربينى
Advertisements
محمد نبيـل
مفاجأة كشفتها الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل لعبة النسيان، وهي أن الطبيبة النفسية بهيرة (إنجي المقدم) متواطئة مع نادر (على قاسم) كي تجعل رقية (دينا الشربيني) تشك في كل ما تتذكره، وتفقد قدرتها على معرفة الحقيقة، حيث اقتحم نادر مكتبها، وهددها بالروشتة التي كتبتها لـرقية، وبالاتفاقات والعقود التي بينهما، كما شكك في احتمالية اإدعائها فقدان الذاكرة، فما الذي يخشاه نادر لهذه الدرجة يجعله يسعى أن لا تستعيد رقية ذاكرتها؟.


أول تعليق من حسن شاكوش على قضية اتهامه بخطف أبناء عمر جابر: سوء تفاهم

أنا مش إخوان .. أحمد الرافعي يرد على اتهامه بالتشدد بعد تألقه في الاختيار


ومازال حاتم (باسل الزارو) يستكمل انتقامه من رقية، حيث ذهب إلى عمرو (أحمد داود) في مطعمه، ليخبره أن رقية كانت ترافقه قبل أن تعرف شقيقه خالد (أحمد داود)، كما أثبت كلامه بتسجيلات صوتية وصورًا بينه وبين رقية، ليهدم علاقتهما ويدمر الشخص الوحيد الذي كان يثق في عدم خيانة رقية.


ومن ناحية أخرى، تجتهد رقية في البحث عن الدكتور محمد عبد السلام، لتذهب إلى المستشفى التي كان يعمل بها وتصل لعنوانه، وتقرر الذهاب إليه، كما صارحت يحيى الشيال (محمود قابيل) بأنها لم تخن ابنه أمجد (أحمد صفوت) وأنها قريبًا جدًا ستثبت له الحقيقة.


ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.


وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بذاكرة مفقودة وجريمتي قتل.. دينا الشربيني تدخل لعبة النسيان مبكرًا

لعبة النسيان الحلقة 1.. دينا الشربيني في تريند تويتر

مليون مشاهدة لمشهد انهيار دينا الشربيني في "لعبة النسيان"

مسلسل لعبة النسيان.. دينا الشربيني تسترجع الماضي وتصاب بانهيار عصبي

اتهامات بالخيانة ومحاولات انتحار .. انهيار دينا الشربيني بـ لعبة النسيان.. رقية تفقد الوعي وتحاول الانتحار.. وتحكي لطبيبتها النفسية قصصها الرومانسية

لعبة النسيان الحلقة 10.. رقية تكتشف حقيقتها

ترشيحاتنا

اسمه الحقيقي وصلة قرابته بـ السقا الكبير.. عصام السقا يخطف الأنظار بدور الشهيد الهرم في الاختيار

الغرغرة تدمر فيروس كورونا.. تفاصيل

نائب مدير حميات إمبابة منفعلًا: نواجه ضغوط نفسية لا تحتمل

بـ توب أسود.. هنا الزاهد تثير الجدل بهذه الإطلالة

أغربها الثوم.. مكونات فى مطبخك تقضى على تقرحات الفم فى ثوانِ

تخطت 11 ألف إصابة و592 وفاة.. الصحة تكشف أرقاما جديدة بشأن كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جرئ.. ابنة شريف منير تثير الجدل بهذه الإطلالة

أغربها الثوم.. مكونات فى مطبخك تقضى على تقرحات الفم فى ثوانِ

شهر العسل علي الكورنيش.. شاهد| ياسمين صبرى مع زوجها أبو هشيمة فى أحدث ظهور