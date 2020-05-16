لعبة النسيان.. دينا الشربيني بين طبيبة نفسية مزيفة ومؤامرة لتشويش ذاكرتها

) تشك في كل ما تتذكره، وتفقد قدرتها على معرفة الحقيقة، حيث اقتحم نادر مكتبها، وهددها بالروشتة التي كتبتها لـرقية، وبالاتفاقات والعقود التي بينهما، كما شكك في احتمالية اإدعائها فقدان الذاكرة، فما الذي يخشاه نادر لهذه الدرجة يجعله يسعى أن لا تستعيد رقية ذاكرتها؟.

، وهي أن الطبيبة النفسية بهيرة (إنجي المقدم) متواطئة مع نادر (على قاسم) كي تجعل رقية (





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ومازال حاتم (باسل الزارو) يستكمل انتقامه من رقية، حيث ذهب إلى عمرو (أحمد داود) في مطعمه، ليخبره أن رقية كانت ترافقه قبل أن تعرف شقيقه خالد (أحمد داود)، كما أثبت كلامه بتسجيلات صوتية وصورًا بينه وبين رقية، ليهدم علاقتهما ويدمر الشخص الوحيد الذي كان يثق في عدم خيانة رقية.





ومن ناحية أخرى، تجتهد رقية في البحث عن الدكتور محمد عبد السلام، لتذهب إلى المستشفى التي كان يعمل بها وتصل لعنوانه، وتقرر الذهاب إليه، كما صارحت يحيى الشيال (محمود قابيل) بأنها لم تخن ابنه أمجد (أحمد صفوت) وأنها قريبًا جدًا ستثبت له الحقيقة.





ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.





وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.







