جمال شعبان: ضغط الدم المرتفع العدو الأول للقلب..فيديو

أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون من أعراض الذبحة الصدرية دون أن يعلموا ذلك قد تنتهي بنقلهم إلى المستشفى أو وفاتهم في بعض الأحيان ومنها: آلام شديدة في الصدرو ثقل في الكتف الأيسر موضحا أن العدو الاول لعضلة القلب هو ال ضغط المرتفع.

وأوضح "جمال"، خلال برنامجه "رب زدني علما" المذاع عبر شاشة فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن الذبحة الصدرية تحدث نتيجة قصور في الشريان التاجي مما يجعل الدورة الدموية عاجزة عن تلبية احتياجات عضلة القلب من التروية بالدم متابعًا: "وعند الخلود إلى الراحة، تختفي أعراضها، باستثناء المرحلة المتأخرة، التي يعاني المصابون بها من الام في الصدر والأسنان".





ونوه جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إلى أن المريض المصاب بروماتيزم القلب بسبب ارتفاع في الحرارة قد يكون مصابا بالتهاب في بطانة القلب.



