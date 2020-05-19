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فيديوجراف.. حياة وردة الجزائرية من مدينة النور إلى قمة الغناء العربى

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:00 ص
وردة الجزائرية
وردة الجزائرية
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ايمان عبداللطيف

الفنانة "وردة الجزائرية" أميرة الطرب العربي اسمها الحقيقي "وردة فتوكي" ولدت عام 1939 في فرنسا لأب جزائري وأم لبنانية مارست الغناء في فرنسا وكانت تقدم أغاني الفنانين المعروفين وقتها.

 

بدأت مسيرة الفنانة "وردة الجزائرية" فى عالم الفن عن طريق الغناء فى فرنسا، خاصة أنها ولدت فى الحى اللاتينى أحد أحياء مدينة النور الفرنسية.


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كانت بداية الغناء للفنانة وردة فى نادى بباريس يملكه والدها محمد فتوكى، وبعد ذلك توجهت إلى لبنان، وشرعت فى الغناء بالملاهى الليلية بالعاصمة بيروت.


ولمزيد من التفاصيل حول أسرار حياة الفنانة وردة الجزائرية، شاهد الفيديوجراف التالى.


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