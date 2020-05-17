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فن

فى ذكرى ميلادها .. 8 حقائق مهمة عن الفنانة وردة الجزائرية

الأحد 17/مايو/2020 - 10:14 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم ذكرى وفاة صاحبة الصوت الجهورى، المطربة الكبيرة وردة الجزائرية، لذا نرصد جانبا من حياة الفنانة الراحلة في هذه السطور...

 حقائق عن الفنانة وردة الجزائرية

ولدت الفنانة وردة الجزائرية في العاصمة الفرنسية "باريس"، فى 22 يوليو عام 1939، واسمها الحقيقى وردة محمد فتوكى، من أم لبنانية إلا أن
 والدها كان جزائريا.


بدأت مسيرة الفنانة وردة الجزائرية فى عالم الفن عن طريق الغناء فى فرنسا، خاصة أنها ولدت فى الحى اللاتينى أحد أحياء مدينة النور الفرنسية.


كانت بداية الغناء للفنانة وردة فى نادى بباريس يملكه والدها محمد فتوكى، وبعد ذلك توجهت إلى لبنان، وشرعت فى الغناء بالملاهى الليلية بالعاصمة بيروت.


وصلت وردة الجزائرية إلى مصر بعد دعوة من المخرج حلمى رفلة، وبدأت مسيرتها فى عالم السينما، حيث شاركت فى أول أفلامها عام 1963بفيلم "ألمظ وعبده الحامولى".


 تركت وردة مصر، وتزوجت من ضابط جزائرى سابق، وجعلها تترك العمل فى الفن، لكن بعد طلاقها دعاها الرئيس الجزائرى الأسبق هوارى بومدين للغناء فى احتفال ذكرى استقلال الجزائر.


 عادت وردة الجزائرية مرة أخرى إلى مصر بعد إقناعها من قبل بليغ حمدى فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ثم تزوجت منه، لكن زواجهما لم يدم طويلا.


 شاركت وردة الجزائرية فى العديد من الأعمال السينمائية  من بينها (أميرة العرب وصوت الحب وحكياتي مع الزمان)، كما شاركت فى أعمال درامية مثل آن الأوان 2006 وأوراق الورد والوادى الكبير.


توفيت الفنانة وردة الجزائرية فى مايو 2012 إثر إصابتها بأزمة قلبية وأوصت بنقل جثمانها ودفنها فى الجزائر.

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