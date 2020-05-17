في ذكرى وفاة وردة.. تعرف على سر منعها من دخول مصر

تحل اليوم ذكرى وفاة صاحبة الصوت الجهورى، المطربة الكبيرة وردة الجزائرية.





وردة ولدت في 22 يوليو 1939 بفرنسا لأب جزائري ينحدر من ولاية سوق اهراس بلدية سدراته وأم لبنانية من عائلة بيروتية تدعى يموت ورحلت في 17 مايو 2012.

ومع بداية الستينات كانت وردة تحاول ان تجذب انتباه اهل الفن لها، وانتشرت شائعة انها على علاقة بالمشير عبد الحكيم عامر.

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وقال مقربون أن الهدف من الشائعة كان "ان تقوى علاقاتها في الوسط"، لكن الامر لم يفلح وصدر قرار بإبعادها خارج البلاد ومنعها من دخول مصر.

توفت وردة بسكته قلبية عام ٢٠١٢ بعد خضوعها لعملية زراعة كبد بباريس، ونقل جثمانها إلى الجزائر عبر طائرة خاصة أرسلها الرئيس بوتفليقة، وودعها الجزائريون في موكب جنائزي مهيب.