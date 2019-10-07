في ذكرى ميلاده.. لماذا رفض بليغ حمدي شيكات معمر القذافي

قال الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، إن الموسيقار الراحل بليغ حمدي بعد صدور حكم بحبسه عامًا سافر إلى فرنسا خوفا من تعرضه للحبس وحينها عرض عليه العقيد الليبي معمر القذافي توفير جواز سفر دبلوماسي وإعطائه 15 شيك على بياض، مقابل إنشاء معهد موسيقي في ليبيا.



وأكد الكاتب الصحفي أيمن الحكيم أن الموسيقار الراحل بليغ حمدي، الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده، رفض هذا الأمر جملة وتفصيلا حبًا في مصر.



ورغم اضطراره لمغادرة مصر، لم ينقطع عن تقديم الألحان للعديد من المطربين والمطربات منهم سميرة سعيد ومحمد ثروت ومحمد منير ومحمد الحلو.



يذكر أن بليغ حمدي من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 7 أكتوبر من عام 1937، وقد توفي في 17 سبتمبر من عام 1993 عن عمر 62 عامًا.