كريزي تاكسي .. ريجيسير يورط راكبا في جريمة قتل

خلال الحلقة 23 من الجزء الثاني من برنامج " كريزي تاكسي" المعروض على قناة الحياة، جسد الفنان إبراهيم السمان شخصية ريجسير في السينما يقود تاكسي.









وفجأة يأتي له تليفون من أحد المخرجين يطلب منه شاب لعمل دور مقابل 5000 جنيه في اليوم، فيطلب من الراكب أن يسجل فيديو تجريبي لإرساله للمخرج، وطلب منه أن يقول جملة "أنا اللي قتلت متولي".





ويقتحم مجموعة من الصعايدة للتاكسي ويقولون للسائق أنهم جاءوا لأخذ الثأر ممن قتل أخوهم، فيجعلهم يشاهدون فيديو الراكب وهو يعترف بقتله للشخص، فيبدأون في التشاجر معه وفجأة يتدخل طاقم العمل ليكشفوا حقيقة المقلب.









الجزء الثاني من برنامج " كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية.







