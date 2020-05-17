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تكنولوجيا

يوتيوب يعتمد جودة 1080 بيكسل للفيديو ضمن فئة HD ويتخلى عن جودة 720

الأحد 17/مايو/2020 - 09:01 م
يوتيوب يعتمد جودة
يوتيوب يعتمد جودة 1080 بيكسل للفيديو ضمن فئة HD ويتخلى عن جو
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ندى على
قام موقع يوتيوب YouTube والمملوك لشركة جوجل باعتماد جودة أعلى لفيديوهاته، حيث توقف عن تصنيف جودة 720 بيكسل للفيديوهات باعتبارها عالية الجودة، واعتبر بدلا منها فيديوهات من نوع 1080 بيكسل لجودة الصورة. 

وبحسب موقع WCCFtech التقنى فإن يوتيوب كان يعتمد جودة 720 بيكسل للفيديوهات على أنها عالية الجوة HD ، ولكن قام يوتيوب بالتوقف عن ذلك، وقرر اعتماد جودة 1080 بيكسل وكذلك جودة 1440 بيكسل و 2160 بيكسل. 


وتعتبر أقل جودة للفيديو في يوتيوب هى جودة 360 بيكسل و كذلك 480 بيكسل، وكان الموقع يعتمد جودة 720 بيكسل ضمن فئة الجودة العالية لسنوات طويلة. 

وطبق يوتيوب معايير الجودة العالية الجديدة 1080 بيكسل في محرك بحث جوجل Chrome وكذلك في محرك بحث آبل Safari وأيضا في محرك بحث مايكروسوفت Edge. 

وفي أواخر مارس الماضى، أعلن يوتيوب إنه سيخفض جودة البث في فيديوهاتها، في كل دول العالم، بعد أن قام بهذه الخطوة في دول الاتحاد الأوروبي؛ بسبب الضغط على شبكة الإنترنت بعد تفشي فيروس كورونا. 

وكانت تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء على شبكة الإنترنت حول العالم، وذلك بعد اتخاذ العديد من الدول لقرارات حظر التجول، والتى أبقت الملايين في المنازل، وكذلك بعد القرارات المتعلقة بالعمل من المنزل.


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