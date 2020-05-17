AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لما كنا صغيرين.. اعتراضات على السوشيال ميديا بعد انتحار كريم قاسم

الأحد 17/مايو/2020 - 10:09 م
كريم قاسم
كريم قاسم
Advertisements
نبيل العدوى
رغم إن الإجابة لم تحدد بعد، ولم نعرف هل قُتل وائل (كريم قاسم) أم انتحر، إلا أن موته واجه موجة رفض واعتراضات كبيرة على منصات السوشال ميديا المختلفة، فقد ارتبط المشاهدين بشخصية وائل الصديق الجدع، الذي يقف ويساند جميع أصدقائه، لدرجة لم تجعلهم يتقبلوا موته.

وكتب البعض "لا بجد زعلت جدًا، المسلسل مالوش طعم من غيرك"، "والله بشوف المسلسل عشان انت، المسلسل وحش أوي من غيرك"، "ازاي يموتوك يعني، اكتر واحد بحبه واتمنيت يكون عندي صاحب زيه يموت"، "مش هرتاح غير لما سليم يتعدم".

ويعرض مسلسل لما كنّا صغيرين على قناة dmc الساعة 9:30 مساءً، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساءً.

ويقدم كريم قاسم شخصية وائل وهو أحد الأصدقاء الخمسة الذين تربطهم صداقة قوية منذ أيام الجامعة، ويعتبر وائل هو رابط الوصل بين الأربعة أصدقاء وكاتم الأسرار، كما يمتاز أيضًا بخفة الظل. وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي، حيث يتعرض هؤلاء الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.

مسلسل لما كنا صغيرين إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم قاسم، ريهام حجاج ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل.
لما كنا صغيرين.. اعتراضات على السوشيال ميديا بعد انتحار كريم قاسم
لما كنا صغيرين.. اعتراضات على السوشيال ميديا بعد انتحار كريم قاسم
لما كنا صغيرين.. اعتراضات على السوشيال ميديا بعد انتحار كريم قاسم
لما كنا صغيرين.. اعتراضات على السوشيال ميديا بعد انتحار كريم قاسم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد..كريم قاسم من كواليس مسلسل لما كنا صغيرين

مسلسل لما كنّا صغيرين.. كريم قاسم حلقة الوصل بين الأصدقاء

بالفيديو.. كريم قاسم يهاجم ريهام حجاج ويدافع عن تاجر المخدرات

كريم قاسم يرفض عرض محمود حميدة في لمّا كنّا صغيّرين .. الحلقة 17

لما كنا صغيرين الحلقة 19.. محمود حميدة يضع خالد النبوي في مأزق

كريم قاسم: انتحار أم جريمة .. الإجابة في الحلقات الأخيرة من «لما كنا صغيرين»

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء: إجازة العيد 5 أيام للقطاع الحكومي لأول مرة

الحكومة: 10 فنادق مستثناة من الحظر.. والداخلية ستطبق الإجراءات بصرامة بالغة

قبل شراء الكمامة القماش.. اختبار يكشف مدى جودة الكمامة في الحماية من كورونا

النيابة تطلب تحويله للكشف الطبي.. طالب يقتل 4 أشخاص بسيارة والده فى أسيوط

جمال سليمان: الفنان أحمد ماهر اعترض على وجودى فى الدراما المصرية

بنك التنمية الصناعية: توفير قروض بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 8% للمشروعات الصغيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل شراء الكمامة القماش.. اختبار يكشف مدى جودة الكمامة في الحماية من كورونا

بالفوطة.. مايا دياب تبهر متابعيها بروتين عناية لشعرها .. فيديو

خاص من الخرطوم.. سودانية لـ صدى البلد: تأقلمنا مع كورونا.. ونلتزم بساعات الحظر