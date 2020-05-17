سياسة القاهرة: إعلان جداول امتحانات الفرق النهائية بعد عيد الفطر

وأضاف السعيد، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن من المقترح أن يكون جدول امتحانات الفرق النهائية مقسم لمجموعات للدفعة الواحدة، بحيث لا تزيد المجموعة الواحدة عن 25 طالب وطالبة.
اقرأ ايضا:
مجلة سياسة واقتصاد القاهرة تحصل على أعلى تقييم من الأعلى للجامعات
سياسة القاهرة: تحويل الأنشطة الطلابية إلى النظام الرقمي العام المقبل
وأِشار عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن من الممكن أن يكون هناك أكثر من نموذج للامتحانات، مؤكدًا أنه يتم دراسة كافة التفاصيل الخاصة بقاعات الامتحانات والاحتياج إلى امتحان الطلاب في أوقات مختلفة، موضحَا أن الإعلان عن الجدول النهائي سيكون بعد عيد الفطر المبارك.
وأوضح الدكتور محمود السعيد، أنه تم استئناف مناقشات الرسائل بالكلية مع أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ التعقيم والتطهير قبل وبعد المناقشة، لافتًا إلى أنه بشرط إلا يتجاوز عدد المرافقين للباحث 5 أفراد، وتتبع الإجراءات التي تضمن سلامة الأساتذة والباحث والحضور.