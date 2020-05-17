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تعليم

سياسة القاهرة: إعلان جداول امتحانات الفرق النهائية بعد عيد الفطر

الأحد 17/مايو/2020 - 10:18 م
كلية الاقتصاد والعلوم
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة
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عبد الله علي
قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، على التزام الكلية بالموعد المحدد لامتحانات الفرق النهائية الذي أعلنته وزارة التعليم العالي، موضحًأ أنه جاري العمل على جدول يراعي ظروف أزمة كورونا.


وأضاف السعيد، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن من المقترح أن يكون جدول امتحانات الفرق النهائية مقسم لمجموعات للدفعة الواحدة، بحيث لا تزيد المجموعة الواحدة عن 25 طالب وطالبة.

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وأِشار عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن من الممكن أن يكون هناك أكثر من نموذج للامتحانات، مؤكدًا أنه يتم دراسة كافة التفاصيل الخاصة بقاعات الامتحانات والاحتياج إلى امتحان الطلاب في أوقات مختلفة، موضحَا أن الإعلان عن الجدول النهائي سيكون بعد عيد الفطر المبارك.   

وأوضح الدكتور محمود السعيد، أنه تم استئناف مناقشات الرسائل بالكلية مع أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ التعقيم والتطهير قبل وبعد المناقشة، لافتًا إلى أنه بشرط إلا يتجاوز عدد المرافقين للباحث 5 أفراد، وتتبع الإجراءات التي تضمن سلامة الأساتذة والباحث والحضور. 

 

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