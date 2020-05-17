سياسة القاهرة: إعلان جداول امتحانات الفرق النهائية بعد عيد الفطر

قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، على التزام الكلية بالموعد المحدد لامتحانات الفرق النهائية الذي أعلنته وزارة التعليم العالي، موضحًأ أنه جاري العمل على جدول يراعي ظروف أزمة كورونا.



وأضاف السعيد، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن من المقترح أن يكون جدول امتحانات الفرق النهائية مقسم لمجموعات للدفعة الواحدة، بحيث لا تزيد المجموعة الواحدة عن 25 طالب وطالبة.