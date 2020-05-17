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الوزراء: إجازة عيد الفطر لا تنطبق على القطاع الخاص

الأحد 17/مايو/2020 - 10:27 م
صدى البلد
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عادل نصار

علق السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء على الإجراءات المعلنة اليوم خلال الفترة القادمة في إطار الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، قائلًا: "فلسفة قرارات اليوم اعتمدت في جوهرها على معايير عدة أولها قرب الأعياد وهي فترة تتميز في الثقافة المصرية بتجمهر المواطنين والخروج للتنزه والزيارات في مثل هذه المناسبات وهذا أمر طبيعي".

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وأضاف سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر شاشة "العربية"، مساء اليوم الأحد، أنه في ظل الظرف الراهن الذي فرض علينا كدولة ومن المواطن  باعتباره شريكا رئيسيا أن تقلل التجمعات قدر الامكان في ظل الظرف الاستثنائي والدقيق، مستدركا أنه لذلك  تم تغيير  مواعيد  حظر التجوال خلال أيام العيد  وعلى مدار الاسبوع ليبدأ في الخامسة مساء مشيرًا الى أنه سيتم تعطيل وسائل النقل العام بالاضافة لاغلاق الشواطئ والمتنزهات وهو إجراء قريب من إجراءات يوم شم النسيم.

 

وتابع السفير  سعد " المعيار الثاني يخص الفترة اللاحقة لعيد الفطر المبارك وتعتبر إقرارا بوجود الفيروس وإستمراره طالما لم يكتشف لقاح  وسيظل يلاحقنا وبالتالي لايجب ان تتوقف الحياة وبالتالي سنتعايش معه من خلال الاجراءات الاحترازية بعودة تدريجية للحياة الطبيعية بالتزامن مع الاجراءات الاحترازية.


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وفي تعليقه  على المخاوف والقلق من زيادة التكدسات في الايام الاخيرة من شهر رمضان قبل مواعيد حظر العيد قال " التكدس سيحدث شئنا أم أبينا سيحدث خاصة في  ظرف ما قبل عيد الفطر ونحن كدولة اتخذنا إجراءات غير مسبوقة  في تاريخ مصر في مناسبة مثل عيد الفطر المبارك  حتى نهايته وهي فترة طويلة لا تقتصر فقط على ثلاثة أيام العيد لكن سوف تستمر حتى نهاية الاسبوع رغم أن إجازة عيد الفطر المبارك في المعتاد ثلاثة ايام.


وكشف سعد أن مجلس الوزراء سوف يصدر قرارًا غدًا  بإطالة أمد إجازة عيد الفطر المبارك بدلًا من ثلاثة ايام  حتى خمسة أيام كاملة تبدا من الاحد أول ايام عيد الفطر فلكيًا حتى الان وتنتهي الخميس غير شاملة ليومي الجمعة والسبت مشيرًا الى أن القطاع الخاص له نظامه وآلياته لافتا الى أن  عجلة الاقتصاد لن تتوقف  اثناء الحظر.


وأكمل أنه سيتم عمل المصانع بكامل طاقتها وسوف يتم السماح باستثناء أتوبيسات  العمال  التي تقلهم لمواقع الانتاج من ساعات الحظر بعد الخامسة، مشيرًا الى أنه سوف يتم تعطيل حركة المواصلات العامة القطارات  والمترو  والاتوبيسات العامة  على مدار فترة عيد الفطر المبارك مشيرًا أن غلق المترو  سيضمن  عدم تكدس 3 ملايين مواطن سيتخدمون هذه المواصلة بالاضافة للأتوبيسات العامة والقطارات.


وفي السياق نفسه أشار إلى أن إجازة عيد الفطر لا تنطبق على القطاع الخاص.


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