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الحكومة: 10 فنادق مستثناة من الحظر.. والداخلية ستطبق الإجراءات بصرامة بالغة

الأحد 17/مايو/2020 - 10:30 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء
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عادل نصار
أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم قرار على مدار أيام عيد الفطر المبارك، إغلاق كافة الشواطئ العامة والخاصة باستثناء تلك الشواطئ المملوكة للفنادق التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقًا للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للقطاع الفندقي في ظل إجراءات إحترازية صارمة.

وأضاف سعد في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية "الحدث" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، "هذا ليس تمييزا بين شاطئ وآخر لكن الاستثناء هنا لمن تمكن خلال الفترة الماضية وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع بنسب إشغال 25%، وإجراءات احترازية مشددة وعددها تقريبًا 10 فنادق فقط أما بقية الشواطئ الخاصة الأخرى في الساحل الشمالي والعين السخنة في القرى السياحية فسوف يسري عليها قرار الإغلاق مثل العامة أيضًا.


وكشف عن أن الطرق بين المحافظات ستكون مغلقة أمام الرحلات في مواسم العيد والمواصلات العامة لكن السيارات الخاصة سوف يسمح لها بالمرور على جميع الطرق حتى الخامسة مساءً، مشددا على أن تطبيق إجراءات الحظر سيكون بصرامة لأننا حريصون على الخروج من هذه الفترة الدقيقة. 

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وتابع "هذه الفترة إحنا خايفين منها زي ماكنا خايفين من يوم شم النسيم وزي مالناس ساعدونا في شم النسيم نتمنى أن يساعدونا خلال أسبوع عيد الفطر المبارك".

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