حدث في مثل هذا اليوم .. هدم الأصنام ومعركة عين جالوت وهزيمة التتار

حدث في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان ، وقائع عدة في التاريخ الإسلامي، و شهر رمضان من الأزمنة المباركة التي ينبغي للمسلم استغلالها بالأعمال الصالحة للحصول على عظيم الأجر، وفضل شهر رمضان أن الله شرعه لما فيه من المصالح التي شهدت عليها العقول السليمة؛ فكان لهم إحسانًا ورحمة وجنة، فضل شهر رمضان أن الصائم يشعر بِنعم الله -تعالى- عليه، كما يصل به إلى تقوى الله - عزّ وجلّ-.





ويرصد «صدى البلد» في هذا التقرير ما حدث في يوم 25 رمضان ومنها:





هدم الأصنام:

في الخامس والعشرين من شهر رمضان 8 هـ الموافق 15 يناير 630م، بعث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خالد بن الوليد لهدم الأصنام، ومنها العزى، كما بعث عمرو بن العاص لهدم سواع، وبعث سعد بن زيد الأشهلي لهدم مناة، فأدَّى كل منهم مهمته بنجاح.





موقعة "ملاز جرد":

في الخامس والعشرين من شهر رمضان عام 463هـ الموافق 1070م، حقق المجاهد ألب آرسلان، قائد جيوش المسلمين، وسلطان الدولة السلجوقية، انتصارًا عسكريًّا فريدًا في التاريخ الإسلامي، على الدولة البيزنطية، وحلفائها الصليبيين، ووقع إمبراطور الدولة البيزنطية (رومانوس الرابع) أسيرًا في هذه الموقعة الحربية (ملاز كرد) أو "ملاز جرد"، والتي تقع بالقرب من "أخلاط" غربي آسيا الصغرى.





مقتل الخليفة العباسي الراشد بالله:

في الخامس والعشرين من شهر رمضان عام 532هـ الموافق 5 يونيو 1138م، قُتل الخليفة العباسي الراشد بالله في أصفهان؛ حيث اغتالته جماعة من أهالي خراسان.





مولد العالم فخر الدين الرازي:

في الخامس والعشرين من شهر رمضان عام 544هـ الموافق 25 يناير 1150م، ولد العالم الجليل الفقيه والأصولي الكبير محمد بن عمر بن الحسين بن علي، المعروف بفخر الدين الرازي، صاحب تفسير القرآن الكريم "مفاتيح الغيب"، وهو من أجلِّ التفاسير وأشهرها، وقد تجاوزت مؤلفاته أكثر من مائة كتاب.





معركة عين جالوت:

في يوم الجمعة 25 رمضان 658هـ الموافق 1260م انتصر المسلمون على التتار؛ حيث هزم المماليك حشود التتار وأوقعوا بجحافلهم هزيمة منكرة في معركة عين جالوت، وكان القائد هو السلطان المظفر سيف الدين قطز.





اندحار التتار في معركة عين جالوت:

في25 من رمضان 658هـ الموافق 3 من سبتمبر 1260م نشبت معركة عين جالوت في المنطقة التي تقع بين بيسان ونابلس بفلسطين بقيادة المظفر سيف الدين قطز والمغول بقيادة "كيتوبوقا"، وقد كتب الله النصر للمسلمين فحققوا فوزًا هائلا، أوقف زحف المغول الهمج، وأنقذ الحضارة الإسلامية من الدمار.





ولادة الزعيم المصري محمد فريد: