خطوات اتحاد الكرة بعد قرارات رئاسة الوزراء.. إبراهيم فايق ينفعل ويحلل الموقف

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن موقف الاتحاد المصري لكرة القدم بعد قرارات رئيس الوزراء.





وقال "فايق"، في تصريحاته متلفزة على برنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، أن صناعة كرة القدم في العالم أمر مميز، ولابد أن يحترمه الجميع.





وأضاف أن الملف الطبي هو الحاكم بأمره في عودة الدوري، وبالتنسيق مع اللجنة الخماسية ووزارة الشباب.





وانفعل فايق "المحاولات لرسم سيناريوهات لعودة الدوري كثيرة، واللجنة الخماسية تعمل واللجنة الطبية تعمل، ولكن يوجد بعض الناس تريد أن توقف المراكب السايرة".









وأشار فايق إلى أن، اللجنة الطبية تدرس الموقف والقرار في يدها الآن، ونحن ننتظر ما يفيد بالاستئناف أو الإلغاء.





وكشف عن خطوات اتحاد الكرة القادمة، قائلاََ "التفسير لما قاله وزير الشباب والرياضة على أرض الواقع أن الموعد الأخير لرسم السيناريو هو ١٥ من الشهر الجاري".





ووصف فايق ما يحدث في الفترة الحالية، بأنه خناقة بين الأهلي والزمالك والمسؤولين هم اصحاب القرار بعودة الدوري أو إلغائه.