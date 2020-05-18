تسيلا تنتج بطارية قادرة على السير لـ 1.6 مليون كيلو متر

طورت شركة تسيلا رائدة صناعة السيارات الكهربائية فى العالم بطارية جديدة تجعل السيارات الكهربائية تنافسية من حيث التكلفة مع الموديلات التي تعمل بمحركات احتراق داخلي بالتعاون مع شركة CATL الصينية وستكون قادرة على العمل لـ 1.6 مليون كم.

واعلنت شركة تسيلا انه سيتم تثبيت البطارية الجديدة منخفضة التكلفة وصاحبة العمر الطويل في موديل 3 اس الذي سيتم بناؤه في الصين في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل العام المقبل .

كما اعلن بعض خبراء السيارات أنه من المتوقع ان تقوم شركة تسيلا خلال الفترة القادمة بطرح إصدارات محسنة بكثافة طاقة أعلى وقدرات تخزين أكبر وتكاليف أقل ، وسيتم استخدام هذه البطاريات في مجموعة متنوعة من سيارات تيسلا، وسيتم تقديمها في مجموعة متنوعة من الأسواق.

و ستحتوي البطاريات الجديدة من شركة تسيلا على مواد كيميائية منخفضة أو خالية من الكوبالت بالإضافة إلى إضافات ومواد خاصة وطلاءات لضمان عمر طويل، ويعد تحديد استخدام الكوبالت أو القضاء عليه أمرًا هامًا .

وأشارت رويترز إلى أنه المعدن الأغلى في بطاريات السيارات الكهربائية، وسيساعد هذا على خفض التكاليف، ويبدو أن البطاريات الجديدة ستستخدم أيضًا عبوة أبسط وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

ويتوقع الخبراء أن تكشف تيسلا عن تفاصيل أكثر حول البطارية في وقت لاحق من هذا الشهر في حدث يسمى يوم البطارية، ويمكننا أيضًا معرفة المزيد عن خطة الشركة للمصانع التي هي مصانع بطاريات مؤتمنة بشكل كبير وهي أكبر بكثير من مصانعها الضخمة الحالية.