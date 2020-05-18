شاهد من أهلها.. عضو بحزب أردوغان: تركيا تغرق والحكومة تسرقنا.. فيديو

قال عضو في حزب العدالة والتنمية في تركيا، الحزب الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، أن بلاده تغرق، وأن السلطة تسرق الشعب التركي وتسببت في الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلاد، الأمر الذي أحدث غليانا في صفوف الشعب.





وفي فيديو نشره حساب "تركيا الآن"، قال عضو العدالة والتنمية الذي لم يذكر اسمه إن تركيا تغرق واستسلمت للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ولم يبق لديها شئ.





وأضاف أن لا أحد في تركيا يستطيع الحصول على قرش واحد منذ 3 أشهر، وأن بيوت الأتراك خالية من المال، حيث لا أحد يعمل.





وتابع أن حكومة أردوغان قالت للشعب إن الكمامات مجانية، وأرسلوا تلك الكمامات إلى أمريكا وإسرائيل، وتساءل عما يمكن أن يفعله هو أو الشعب بشكل عام.





واوضح أن أردوغان نجح لفترتين رئاسيتين، وبعدا صار الجميع "النظام الحاكم" يسرق.





وأكد أنه نادم أنه على كونه عضوا في حزب العدالة والتنمية، وعلى التصويت لهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية متمثلا في رجب طيب أردوغان.





وسجلت تركيا في الإحصاء اليومي الأخير 44 وفاة و1368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4140 شخصا، ويتجاوز إجمالي المصابين 149 ألفا.



