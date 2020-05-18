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تعليم

رئيس جامعة أسوان يواصل زياراته التفقدية للمستشفى الجامعى ويشدد على الإجراءات الاحترازية.. صور

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:50 ص
رئيس جامعة أسوان
رئيس جامعة أسوان يواصل زياراته التفقدية للمستشفى الجامعى
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شاذلى عبد الفتاح
واصل الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان زياراته التفقدية والمفاجئة لمستشفى أسوان الجامعى بعد إعادة فتح قسم الإستقبال حيث رافقه الدكتور أشرف معبد مدير المستشفى الجامعى ، وحسين عبداللطيف أمين عام الجامعة وعددًا من الأطباء.

وشدد الدكتور أحمد غلاب على أهمية تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية على أبواب المستشفى الجامعى وأعمال التعقيم والوقاية  للتأكد من سلامة المترددين على المستشفى، مع توقيع الكشف على المرضى وذويهم حتى لا يتكرر إصابة الأطقم الطبية أو المرضى بفيروس كورونا حيث يأتى ذلك فى إطار إعادة الإنضباط للعمل الإدارى داخل المستشفى . 

وأشار الدكتور أحمد غلاب إليها تنظيم عملية دخول المرضى لقسم الإستقبال فى المستشفى بحيث يدخل المريض بمفرده أو مع مرافق واحد فقط أن كانت حالته تستدعى ذلك. 

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كما يراعى أخذ الإحتياطات اللازمة لمكافحة إنتشار العدوى حيث يشترط إرتداء المرضى ومرافقيهم للكمامات أثناء دخول المستشفى، علاوة على توفير مستلزمات الوقاية اللازمة لجميع أفراد الطاقم الطبى فى المستشفى من كمامات وقفازات حفاظًا على سلامة الجميع . 

وشملت جولة رئيس جامعة أسوان تفقد الأعمال الإنشائية بالمستشفى الجامعى والذى سيشهد طفرة نوعية بعد الإنتهاء من المنشآت الطبية التى يجرى العمل فيها على قدم وساق ومنها العيادات الخارجية والإستقبال والطوارئ وقسم العظام لرفع الطاقة الإستيعابية لقسم العظام الجديد والذى تبلغ طاقته 50 غرفة، وسيقام بجوار أقسام الأشعة فى الطابق الأرضى للتيسير على المرضى ، ومن المقرر الإنتهاء من إنشاءه فى نهاية شهر يونيو القادم.

وأكد الدكتور أحمد غلاب بأننا نسعى جاهدين لرفع كفاءة قسم عمليات وجراحات الطوارىء بالمستشفى الجامعى مع صيانة ورفع كفاءة عيادات الباطنة لتقديم خدمة طبية تليق بأبناء أسوان والمحافظات المجاورة لها. 
رئيس جامعة أسوان يواصل زياراته التفقدية للمستشفى الجامعى ويشدد على الإجراءات الاحترازية.. صور
رئيس جامعة أسوان يواصل زياراته التفقدية للمستشفى الجامعى ويشدد على الإجراءات الاحترازية.. صور
رئيس جامعة أسوان يواصل زياراته التفقدية للمستشفى الجامعى ويشدد على الإجراءات الاحترازية.. صور
رئيس جامعة أسوان يواصل زياراته التفقدية للمستشفى الجامعى ويشدد على الإجراءات الاحترازية.. صور
رئيس جامعة أسوان يواصل زياراته التفقدية للمستشفى الجامعى ويشدد على الإجراءات الاحترازية.. صور
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