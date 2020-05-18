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سلمى الشماع: مصر تحتاج لـ جيش إعلامي في الشوارع.. وتوجه رسالة مهمة حول كورونا.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:24 ص
الإعلامية سلمى الشماع
الإعلامية سلمى الشماع
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إبراهيم القادري
قالت الإعلامية سلمى الشماع ، أن الإعلام  يجب ان يصنع الذوق العام وليس مهمته إرضاء الرأي العام وهناك بعض القنوات الخاصة تغيب عنها الرقابة والمتابعة والتوجيه .

وأضافت سلمى الشماع خلال حوارها في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اكسترا نيوز ، أن الجيش المصرى يحارب والشرطة كذلك وهناك جيش الأطباء وهو الجيش الأبيض .


وأوضحت سلمى الشماع ، أن في ظل أزمة كورونا يجب ان يكون هناك جيش من الإعلام  .


وتابعت: أن مهمة الجيش الإعلامي هي النوزل الناس والأسواق ويعمل علي توعية الناس من خطورة فيروس كورونا .


واستكملت: أن هناك الكثير الي الان غير مقتنعين بوجود كورونا ومازال هناك تكدسات وازدحام وأسواق مؤكدة علي ضرورة نزول الجيش الاعلامي اليهم والعمل علي توعيتهم.


واشارت الي ان من الضرورى ان نتحدث الي الفقراء ونعمل علي توعيتهم من خطورة فيروس كورونا .




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