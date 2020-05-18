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أخبار العالم

تونس تعلن ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 816

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:40 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة التونسية شفاء 816 شخصًا مصابًا بفيروس كورونا من بين 1037 إصابة مؤكدة منذ ظهور أول إصابة بالبلاد. 

وقال بيان صادر عن الوزارة إنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة إثر إجراء 781 تحليلًا مخبريًا، كما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 45 حالة وفاة ،لافتًا الانتباه إلى أن 176حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس، وهي تحت المتابعة .

وتصدرت تونس العاصمة محافظات البلاد من حيث عدد الإصابات بـ 233 إصابة، تليها محافظة أريانة بـ 99 إصابة بالفيروس.

يذكر أن تونس مستمرة منذ أيام في عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلا أنها أعلنت أمس عن تسجيل حالتين. 

وكانت تونس قد بدأت في إجراءات التخفيف من حالة الإغلاق التي كانت عليها البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. 

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