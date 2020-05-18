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رياضة

محمد صلاح يشارك جمهوره بأحدث ظهور لـ مكة

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:42 ص
رنا اشرف
نشر محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري فيديو جديد له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.

و تظهر فى الفيديو ابنته مكه وهى تلعب بحصان خشبى وقد اعتاد محمد صلاح على نشر صور لحياته اليومية له ولابنته.


وكان اخر ظهور لمحمد صلاح عبر السوشيال ميديا نشره صورة و هو على متن دراجه هوائية فى الخارج بعد نشره الكثير من الصور من داخل منزله.

يذكر أن محمد صلاح يلعب في الدوري الإنجليزي لصالح فريق ليفربول، الذي يتصدر الدوري قبل ان يتوقف الموسم بسبب جائحة كورونا.


توج محمد صلاح بالعديد من الجوائز الفردية طوال فترة احترافة كأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي وهداف الدوري لعامين متتالين، كما شارك في بطولة كأس العالم مع منتخب مصر في النسخة الماضية.
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