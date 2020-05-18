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محافظات

تجارية كفر الشيخ: المالية توافق على تطوير مكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:06 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
وافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على تطوير مكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، مع توفير الغرفة للأجهزة والطابعات وجميع التجهيزات الخاصة بحسن سير العمل.

وقال المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن تطوير مكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة ليكون مميزًا لاستخراج البطاقة الضريبية ليحق بذلك لأي تاجر بمحافظة كفر الشيخ استخراج البطاقة الضريبية عوضًا عن الذهاب الي المأموريات التابعة لها.

وأضاف، عبد الغفار، ويستهدف المكتب استخراج البطاقة الضريبية من خلاله، وذلك لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لاستخراجها من خلال خدمات الشباك الواحد التي تحرص عليها الغرفة. 

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تجارية كفر الشيخ: المالية توافق على تطوير مكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة
تجارية كفر الشيخ: المالية توافق على تطوير مكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة
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