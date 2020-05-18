عطل فنى فى تطبيق Zoom..بدون صوت وفيديو

عطلًا فنيًا ظهر فجأة، والذى أصبح بديلًا لإجتماعات العمل والأصدقاء، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد COCID-19، حت تبين مع الوقت تحذيرات من تسريبات التطبيق الشهير لمستخدميه على الإنترنت. لاحظ مستخدمو تطبيق Zoom زووم الشهير لمكالمات الفديو الجماعي





وظهر اليوم عطل فني فى تطبيق Zoom زووم تسبب فى مشكلات كثيرة للمستخدمين في تكبير وتصغير الفيديو، بالإضافة لمشكلات فى جودة الصوت، خاصةً من يعتمدون على التطبيق فى إجتماعاتهم للعمل بصورة شبه مستمرة.





وبحسب صحيفة usadailyexpress، تسبب العطل الفني فى معاناة حوالى 70% من مستخدمي التطبيق، بينما أبلغ اَخرون عن مشكلات فى عملية تسجيل الدخول.





كما واجه المستخدمون بعض المشكلات فى الخدمة في بريطانيا وأوروبا ومناطق من الولايات المتحدة الأمريكية، وفور حدوث المشكلات، بادر مستخدمو التطبيق بالتدوين على موقع التواصل الإجتماعى عن المشكلات التى يواجهونها، حيث سجل عدد كبير من المستخدميت 2000 شكوي حول مشكلة التكبير والتصغير على الفيديو.





ومن جانبه، لم يعلق حساب تطبيق Zoom على تويتر حتى الآن على المشكلات التي تم الإبلاغ عنها والتي تواجهها الخدمة حاليًا، و أضافت إدارة التطبيق أن خدماتها مثل Zoom Meetings و Zoom Chat لازالت تعمل بكفاءة.



