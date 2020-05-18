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تكنولوجيا

عطل فنى فى تطبيق Zoom..بدون صوت وفيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 08:00 ص
عطل فنى فى تطبيق
عطل فنى فى تطبيق Zoom..بدون صوت وفيديو
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قسم التكنولوجيا
لاحظ مستخدمو تطبيق Zoom زووم الشهير لمكالمات الفديو الجماعي عطلًا فنيًا ظهر فجأة، والذى أصبح بديلًا لإجتماعات العمل والأصدقاء، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد COCID-19، حت تبين مع الوقت تحذيرات من تسريبات التطبيق الشهير لمستخدميه على الإنترنت.

وظهر اليوم عطل فني فى تطبيق Zoom  زووم تسبب فى مشكلات كثيرة للمستخدمين في تكبير وتصغير الفيديو، بالإضافة لمشكلات فى جودة الصوت، خاصةً من يعتمدون على التطبيق فى إجتماعاتهم للعمل بصورة شبه مستمرة. 

وبحسب صحيفة usadailyexpress، تسبب العطل الفني فى معاناة حوالى 70% من مستخدمي التطبيق، بينما أبلغ اَخرون عن مشكلات فى عملية تسجيل الدخول.

كما واجه المستخدمون بعض المشكلات فى الخدمة في بريطانيا وأوروبا ومناطق من الولايات المتحدة الأمريكية، وفور حدوث المشكلات، بادر مستخدمو التطبيق بالتدوين على موقع التواصل الإجتماعى عن المشكلات التى يواجهونها، حيث سجل عدد كبير من المستخدميت 2000 شكوي حول مشكلة التكبير والتصغير على الفيديو.

ومن جانبه، لم يعلق حساب تطبيق Zoom على تويتر حتى الآن على المشكلات التي تم الإبلاغ عنها والتي تواجهها الخدمة حاليًا، و أضافت إدارة التطبيق أن خدماتها مثل Zoom Meetings و Zoom Chat  لازالت تعمل بكفاءة.

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