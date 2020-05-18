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منوعات

4 أشهر على إنتاج أول لقاح في العالم لـ كورونا.. اعرف التفاصيل

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:49 ص
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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أماني إبراهيم
تستعد المملكة المتحدة لتحقيق واحد من أكبر إنجازاتها العلمية وهو إنتاج أول جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في غضون عدة أشهر.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد أعلن ألوك شارما وزير الأعمال البريطاني عن إبرام صفقة بين جامعة أكسفورد وشركة تصنيع اللقاح الذي يخضع للتجارب السريرية حاليا.

ونجحت جامعة أكسفورد في تطوير هذا اللقاح بأمان، وحال نجاح التجارب السريرية فستكون أول جرعة متاحة للجمهور في سبتمبر القادم، لتصبح بريطانيا أول دولة تنجح في إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد.

وتعهد ألوك بتقديم 84 مليون جنيه إسترليني إضافية لتسريع تطوير اللقاح وإنتاجه للجمهور، بالإضافة إلى قيمة العقد المقدرة بـ 47 مليون جنيه إسترليني، حتى يتم إنتاج أول جرعة ف جرعة في أقرب وقت، وهي مقدرة بـ 30 مليون جرعة لقاح.

وقال شارما إن مشروع أكسفورد لإنتاج اللقاح يسير على ما يرام، مشيدا بجهود جامعة إمبريال في لندن، والتي على حد وصفه تحقق تقدما أيضا، ومع ذلك حذر خلال حديثه من التفاؤل المتزايد بسبب بشرى إنتاج اللقاح، لأنه قد لا يتم تطوير علاج قادر على علاج المرض القاتل.
4 أشهر على إنتاج أول لقاح في العالم لـ كورونا.. اعرف التفاصيل
4 أشهر على إنتاج أول لقاح في العالم لـ كورونا.. اعرف التفاصيل
4 أشهر على إنتاج أول لقاح في العالم لـ كورونا.. اعرف التفاصيل
4 أشهر على إنتاج أول لقاح في العالم لـ كورونا.. اعرف التفاصيل
4 أشهر على إنتاج أول لقاح في العالم لـ كورونا.. اعرف التفاصيل
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