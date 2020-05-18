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مرأة

التعايش مع كورونا .. طرق عليك اتباعها لحمايتك من الإصابة بالفيروس

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:19 م
صدى البلد
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ريهام قدري
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، عدة قرارات مؤخرا تنظم فترة عيد الفطر المبارك للحماية والوقاية من خطر فيروس كورونا ، ومن بين هذه القرارات ، توجيه المصانع بصناعة كمامات طبية من القماش حتى يتم استخدامها أكثر من مرة تيسيرا على المواطنين ، ومراعاة للبعد المادي لهم .

لكن تشير الدراسات إلى أن ما يصل إلى 80 في المائة من الأشخاص ، يمكن أن يحملوا الفيروس دون معرفة ذلك ، وتؤكد الدراسة أن الكمامات لا يستحب ارتدائها في الهواء الطلق أو اثناء ممارسة الرياضة أو لمن يعاني من مشاكل في التنفس أثناء ارتداء واحدة وفقا ل dailymail.

لذا إذا كنت تركض ، كن حذرًا أكثر بشأن الحفاظ على المسافة  تقترح بعض الأبحاث أن الفيروس يمكن أن ينتشر أكثر عن طريق التنفس العميق أثناء التمرين.

وتظهر الإحصائيات أن معدلات الإصابة عالية للغاية لسائقي سيارات الأجرة والسائقين. في كلتا الحالتين ، فإن ارتداء غطاء للوجه والبقاء بعيدًا عن الآخرين قدر الإمكان وغسل اليدين جيدًا ، سيبقيك في أمان قدر الإمكان.
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