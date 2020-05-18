التعايش مع كورونا .. طرق عليك اتباعها لحمايتك من الإصابة بالفيروس

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، عدة قرارات مؤخرا تنظم فترة عيد الفطر المبارك للحماية والوقاية من خطر فيروس كورونا ، ومن بين هذه القرارات ، توجيه المصانع بصناعة كمامات طبية من القماش حتى يتم استخدامها أكثر من مرة تيسيرا على المواطنين ، ومراعاة للبعد المادي لهم .





لكن تشير الدراسات إلى أن ما يصل إلى 80 في المائة من الأشخاص ، يمكن أن يحملوا الفيروس دون معرفة ذلك ، وتؤكد الدراسة أن الكمامات لا يستحب ارتدائها في الهواء الطلق أو اثناء ممارسة الرياضة أو لمن يعاني من مشاكل في التنفس أثناء ارتداء واحدة وفقا ل dailymail.





لذا إذا كنت تركض ، كن حذرًا أكثر بشأن الحفاظ على المسافة تقترح بعض الأبحاث أن الفيروس يمكن أن ينتشر أكثر عن طريق التنفس العميق أثناء التمرين.



