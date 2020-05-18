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رياضة

برشلونة يرفض بيع أومتيتي إلا في حالة واحدة

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:45 م
صدى البلد
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عمر سلامة
قرر برشلونة عدم الاستغناء عن مدافعه صامول أومتيتي، إلا في حالة التعاقد مع بديل مناسب.

ويضع برشلونة عينه على مدافع إنتر ميلان سكرينيار ليكون التدعيم المثالي للخط الخلفي، حيث يطمح النادي الكتالوني لغزو النيرادزوري مرتين، مع وجود الاهتمام المعروف بالمهاجم لاوتارو مارتينيز.

ولا يبدو إنتر مهتما بالحصول على أومتيتي، بعد معاناة الأخير من شبح الإصابة على مدار موسمين.

في المقابل، يعتبر سكرينيار من أكثر المدافعين المطلوبين من الأندية الكبرى في الميركاتو، حيث يرغب قطبا مدينة مانشستر، وأيضا ريال مدريد.

وتشير صحيفة "موندو ديبورتيفو إلى أن تحرك برشلونة لتأمين خدمات سكرينيار، سيحرم ريال مدريد من اللاعب يعتبره النادي الملكي خليفة للقائد سيرجيو راموس، بعد تقدنم الأخير في العمر.

ويمتلك المدافع السلوفاكي مقومات بدنية مميزة، ويستطيع التفوق في الكور الهوائية، كما أنه طويل القامة ويستطيع الخروج بالكرة من الخلف، كما أنه ملتزم ولا يثير المشاكل خارج المستطيل الأخضر.
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